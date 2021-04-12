У Мінсоцполітики роз'яснили, як оформити пенсію під час локдауну

У Мінсоцполітики пояснили, як оформити пенсію онлайн / segodnya.ua

У Мінсоцполітики пояснили, як оформити пенсію онлайн в Україні під час жорсткого карантину. Відомство опублікувало інструкцію, як подати звернення і відстежувати стан його обробки, пише офіційний сайт.

У міністерстві нагадали, що в умовах карантину послуги з пенсійного забезпечення можна отримати віддалено через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ). Крім того, можна скористатися мобільним додатком Пенсійний фонд.

Для подачі звернення про призначення пенсії в режимі онлайн буде потрібно:

зайти на сайт ПФУ і авторизуватися на ньому за допомогою електронного підпису або через систему електронної ідентифікації GOVID, яка дозволяє увійти до Особистого кабінету за допомогою банківської карти (BankID) або оператора мобільного зв'язку (MobileID);

після авторизації в Особистому кабінеті, потрібно вибрати розділ "заява на призначення пенсії", заповнити анкету і прикріпити до заяви сканкопії необхідних для призначення пенсії документів (їх перелік вказано в на сайті ПФУ);

на наступному етапі потрібно вказати вид бажаного формату пенсійного посвідчення-паперового звичайного зразка або пластикової карти з чіпом, а також вибрати спосіб інформування по етапах обробки заяви;

заяву потрібно підписати електронним підписом і відправити в ПФУ;

після відправки заяви протягом 10 днів прийде СМС про рішення про призначення пенсії;

стан і результати обробки заяви відображаються в Особистому кабінеті.

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У Мінсоцполітики зазначили, що після отримання повідомлення про призначення пенсії для підтвердження (перевірки) наданих документів та отримання пенсійного посвідчення потрібно прийти до сервісного центру.

Розрахувати майбутню пенсію за віком можна на сайті ПФУ за допомогою "Пенсійного калькулятора".

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