УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Мінсоцполітики роз'яснили, як оформити пенсію під час локдауну

12 квітня 2021, 06:15

У Кабміні надали детальну інструкцію про те, як подати звернення та відстежувати стан його обробки.

пенсія, пенсіонер, гроші
У Мінсоцполітики пояснили, як оформити пенсію онлайн / segodnya.ua

У Мінсоцполітики пояснили, як оформити пенсію онлайн в Україні під час жорсткого карантину. Відомство опублікувало інструкцію, як подати звернення і відстежувати стан його обробки, пише офіційний сайт.

У міністерстві нагадали, що в умовах карантину послуги з пенсійного забезпечення можна отримати віддалено через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ). Крім того, можна скористатися мобільним додатком Пенсійний фонд.

Для подачі звернення про призначення пенсії в режимі онлайн буде потрібно:

  • зайти на сайт ПФУ і авторизуватися на ньому за допомогою електронного підпису або через систему електронної ідентифікації GOVID, яка дозволяє увійти до Особистого кабінету за допомогою банківської карти (BankID) або оператора мобільного зв'язку (MobileID);
  • після авторизації в Особистому кабінеті, потрібно вибрати розділ "заява на призначення пенсії", заповнити анкету і прикріпити до заяви сканкопії необхідних для призначення пенсії документів (їх перелік вказано в на сайті ПФУ);
  • на наступному етапі потрібно вказати вид бажаного формату пенсійного посвідчення-паперового звичайного зразка або пластикової карти з чіпом, а також вибрати спосіб інформування по етапах обробки заяви;
  • заяву потрібно підписати електронним підписом і відправити в ПФУ;
  • після відправки заяви протягом 10 днів прийде СМС про рішення про призначення пенсії;
  • стан і результати обробки заяви відображаються в Особистому кабінеті.

читайте такожЗМІ з'ясували, які пенсії українцям платитимуть у 2022 році

У Мінсоцполітики зазначили, що після отримання повідомлення про призначення пенсії для підтвердження (перевірки) наданих документів та отримання пенсійного посвідчення потрібно прийти до сервісного центру.

Розрахувати майбутню пенсію за віком можна на сайті ПФУ за допомогою "Пенсійного калькулятора".

Пенсії в Україні - що повідомлялося раніше:

  • У березні 2021 року для українських пенсіонерів провели індексацію пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.
  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зізнався, що в Україні вже через 15 років не буде ресурсу для виплати пенсій.
  • Як говорила міністр соцполітики Марина Лазебна, з 4 березня з 11,1 мільйона українців доплати отримають вісім мільйонів пенсіонерів, а середній розмір підвищення становитиме близько трьохсот гривень.
  • Пізніше чиновниця стверджувала, що пенсії в розмірі як мінімум 7 тисяч гривень можливі для майбутніх поколінь українців лише при переході на накопичувальну систему.
пенсії ПФУ Мінсоцполітики
Зараз ви переглядаєте новину «У Мінсоцполітики роз'яснили, як оформити пенсію під час локдауну». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
У РФ допустили широкомасштабну війну з Україною і визнання "ЛДНР"У РФ допустили широкомасштабну війну з Україною і визнання "ЛДНР" Дуа Ліпа засвітила соковиту попу на відвертих селфі в туалетіДуа Ліпа засвітила соковиту попу на відвертих селфі в туалеті Окупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду водиОкупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду води Ексрадник Путіна назвав терміни й умови для примирення України та РосіїЕксрадник Путіна назвав терміни й умови для примирення України та Росії Степанов закликав готуватися до нового штаму коронавірусу після ВеликодняСтепанов закликав готуватися до нового штаму коронавірусу після Великодня

Останні новини

12:00
У МОЗ назвали області, де зашкалює кількість пацієнтів з COVID-19
11:57
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
11:46
Тіна Кароль посвітила грудьми в одному халатику у зухвалому кліпі Красиво Відео
11:05
Шахраї використовують імена знаменитостей для вимагання
11:01
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
Реклама
10:49
Прем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021 Відео
10:44
Зашквари "слуг народу": стало відомо про несподіване покарання для нардепів Відео
10:30
Волкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу Відео
10:24
Мокрий сніг та заморозки: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні Відео
10:14
У США оцінили відведення військ РФ від кордонів України та поставили умову Москві Відео
10:12
Путін не може вибрати між Україною та Білоруссю Погляд
09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
Реклама
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
Реклама
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти