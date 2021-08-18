У МОЗ додали функції сімейним лікарям: чого чекати українцям / УНІАН

В Україні у сімейних лікарів з'являться нові функції і зобов'язання по відношенню до своїх пацієнтів. Як говориться в розпорядження керівника МОЗ Віктора Ляшка, тепер такі медики зобов'язані телефонувати пацієнтам і розповідати / нагадувати їм про вакцинацію.

Керівники обласних підрозділів з питань охорони здоров'я та регіональні координатори проведення вакцинації тепер зобов'язані:

Переглянути та продовжити графіки роботи пунктів вакцинації та центрів вакцинації з урахуванням можливостей роботи у зручний для населення час;

Організувати безперебійну роботу пунктів вакцинації, а також – роботу реєстратур і записів громадян на вакцинацію;

Не допускати закриття центрів вакцинації на вихідні;

Постійно інформувати про місця розміщення, графіки роботи та будь-які зміни в роботі центрів вакцинації;

Оптимізувати пункти вакцинації для проведення максимальної кількості щеплень в день (мінімальна потужність ‒ п'ятдесят вакцинувань).

Сімейні лікарі і терапевти повинні будуть тепер активізувати свої контакти з пацієнтами, дзвонити їм і інформувати про можливість вакцинації від коронавірусу, а також повідомляти про графік роботи і місця розташування пунктів вакцинації.

Крім того, сімейні лікарі тепер зобов'язані нагадувати своїм пацієнтам про терміни повторної вакцинації.

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Нагадаємо, раніше в Національній службі здоров'я України заговорили про винагороду сімейних лікарів, які зроблять антиковідні щеплення більшій кількості пацієнтів.

"Зараз спільно з НСЗУ розглядаємо можливість введення і додаткової фінансової винагороди сімейним лікарям за високі результати охоплення щепленнями від COVID - 19 серед дорослих пацієнтів", - говорив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.