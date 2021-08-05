У МОЗ назвали три сценарії нової хвилі коронавірусу

Ці три сценарії передбачають різну кількість ліжок для госпіталізацій і реанімації, а також кисню.
У нашій країні стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусу, а нова хвиля може нагрянути в будь-який момент.
На цей випадок у МОЗ є три сценарії, заявив в інтерв'ю Україна 24 міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За його словами, поки спостерігається поступове зростання числа хворих і госпіталізованих з COVID-19, - подібна картина була і торік, і хоча спалах був у вересні - жовтні 2020 року, в 2021 році вона може розпочатися і раніше через штам "Дельта".
Виходячи з можливих прогнозів, МОЗ розробило три сценарії нової хвилі:
- песимістичний,
- помірний
- оптимальний
Ці три сценарії передбачають різну кількість ліжок для госпіталізацій і реанімації, а також кисню.
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Ляшко підкреслив, що Україна вже придбала 15 тисяч кисневих концентраторів, але по-справжньому уникнути колапсу медичної системи за гірших сценарії допоможе тільки вакцинація.
Спалах коронавірусу в Україні - про що раніше писав Главред:
В РНБО попередили про те, що показники захворюваності COVID - 19 в Україні можуть зрости після повернення людей з відпусток. Причиною є циркуляція штаму Дельта в сусідніх країнах. Вже у вересні-початку жовтня очікується новий спалах.
Голова комітету охорони здоров'я Верховної Ради Михайло Радуцький заявив, що влада розглядає два базових сценарії: оптимістичний, при якому спалах може трапитися в другій половині вересня і песимістичний – сплеск захворюваності на коронавірус може статися в першій половині серпня.