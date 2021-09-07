У МОЗ оприлюднили правила роботи шкіл на час карантину

Школа / УНІАН

Сьогодні МОЗ оприлюднило нові правила навчання в школах на час карантину, який можуть впровадити у зв'язку з поширенням коронавірусу. Відповідальність за виконання цих правил покладено на керівників освітніх установ, повідомляє пресслужба відомство.

Вимоги до організації освітнього процесу включають в себе:

допуск до навчального закладу має відбуватися за заздалегідь розробленим графіком і маршрутом;

вхід і перебування в навчальному закладі сторонніх осіб, включаючи батьків, дозволяється тільки в засобах індивідуального захисту після перевірки температури і узгодження з керівництвом установи;

вхід до приміщення навчального закладу дозволений лише при використанні засобів індивідуального захисту, виняток зроблено для учнів 1-4 класів;

педагогам рекомендовано використовувати в якості захисних засобів щитки;

на всіх заходах навчального закладу повинні бути місця для обробки рук дезінфікуючими засобами;

при виявленні коронавірусу у одного з учнів весь клас має піти на самоізоляцію;

після кожного уроку приміщення класу необхідно провітрювати не менше 10 хвилин;

при виявленні в учня симптомів застудного захворювання він повинен одягнути маску і бути ізольований, після цього батьки і викладачі схвалюють рішення щодо звернення до лікаря.

МОЗ також випустило рекомендації з організації харчування в школах, вимоги до транспорту, який перевозить учнів, і вимоги до поводження з використаними засобами індивідуального захисту.

Раніше повідомлялося про те, що школи в Україні, де від коронавірусу вакциновано менше 80% співробітників, не працюватимуть з 1 вересня. Причому йшлося про навчальні заклади як червоної, так і помаранчевої, жовтої та зеленої зон.

Також раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що навчальні заклади переходитимуть на "дистанційку" у разі перебування району або міста в" червоній зоні " карантину. У "жовтій" і "помаранчевій" зонах очна форма навчання можлива, якщо в навчальному закладі вакциновано 80% персоналу.