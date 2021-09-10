У МОЗ пояснили, як будуть працювати школи з низькими показниками вакцинації

Робота шкіл в карантин / УНІАН

У разі відсутності необхідної кількості вакцинованих працівників освіти, педагогічні ради мають переводити такі заклади на дистанційний режим роботи, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він підкреслив, що працювати в таких регіонах зможуть лише ті школи, де буде вакциновано понад 80% персоналу. Водночас у МОЗ запевнили, що за останній місяць Кількість вчителів, які отримали першу дозу вакцини, значно зросла.

Щоб відновити роботу в очному режимі, школа може дочекатися повернення регіону в "зелену" карантинну зону або ж співробітники установи можуть пройти добровільну безплату вакцинацію від коронавірусної хвороби. Враховуючи тенденцію, в МОЗ вирішили трохи послабити вимоги і рахувати 80% з урахуванням тих працівників шкіл, які отримають навіть лише одну дозу вакцини.

"Але розуміючи те, що 80% зараз досягаються доволі повільно, то в постанові Кабінету міністрів ми передбачаємо, щоб робота закладів освіти в "жовтій" зоні не обмежувалася за умови наявності у 80% усіх працівників документів, які засвідчують вакцинацію хоча б однією дозою. Тому що ми бачимо, що кількість вчителів, які отримали першу дозу вакцини, дійсно збільшилася. Ми бачимо за останній місяць приріст 10-15%", – зазначив Кузін у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області з понеділка, 13 вересня, школи перейдуть на дистанційне навчання. Причиною такого рішення місцевої влади став високий показник захворюваності коронавірусом і низький рівень імунізації педагогів.

Варто відзначити, що в найближчі тижні навчальні заклади Сумської області також можуть відправитися на дистанціонку. Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький заявив, що на карантин закриють навчальні заклади, в яких не будуть щеплені хоча б першою дозою вакцини як мінімум 80% працівників.