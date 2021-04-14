У МОЗ пояснили, чому епідемія COVID в Україні пішла на спад

Максим Степанов / УНІАН

Епідемія коронавірусу COVID-19 в Україні поступово спадає, а ситуація в багатьох регіонах стабілізується. Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook у середу, 14 квітня.

"Ми витримали черговий стрибок захворюваності COVID-19, і поступово ситуація почала поліпшуватися. Зараз у багатьох регіонах ситуація стабілізується. Вже десять днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні", - написав він.

За словами чиновника, 13 квітня вперше за останній час кількість виписаних з лікарень на 22,8% перевищила кількість госпіталізованих.

Крім того, Степанов повідомив, що на минулому тижні в лікарні потрапили на дві тисячі осіб менше, ніж тижнем раніше, а кілька областей, зокрема Івано-Франківська та Закарпатська, вийшли з "червоної" зони.

Водночас керівник МОЗ заявив, що деякі регіони, зокрема Київ, а також Київська, Львівська та Полтавська області, продовжують перебувати в "червоній" зоні підвищеної епідемічної небезпеки і ситуація там залишається дуже складною.

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