У МОЗ пояснили, чому епідемія COVID в Україні пішла на спад

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вибухнув постом у Facebook, який сповнений стриманого оптимізму з приводу третьої хвилі COVID-19 в країні.
Епідемія коронавірусу COVID-19 в Україні поступово спадає, а ситуація в багатьох регіонах стабілізується. Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook у середу, 14 квітня.
"Ми витримали черговий стрибок захворюваності COVID-19, і поступово ситуація почала поліпшуватися. Зараз у багатьох регіонах ситуація стабілізується. Вже десять днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні", - написав він.
За словами чиновника, 13 квітня вперше за останній час кількість виписаних з лікарень на 22,8% перевищила кількість госпіталізованих.
Крім того, Степанов повідомив, що на минулому тижні в лікарні потрапили на дві тисячі осіб менше, ніж тижнем раніше, а кілька областей, зокрема Івано-Франківська та Закарпатська, вийшли з "червоної" зони.
Водночас керівник МОЗ заявив, що деякі регіони, зокрема Київ, а також Київська, Львівська та Полтавська області, продовжують перебувати в "червоній" зоні підвищеної епідемічної небезпеки і ситуація там залишається дуже складною.
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Коронавірус в Україні:
- Станом на ранок середи, 14 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 14 553 жителів країни. У тому числі захворіли 612 дітей та 412 медпрацівників.
- За минулі 24 години госпіталізовано 5 063 людини; летальних випадків - 467, одужали - 12 384 людини.
- За весь час з початку пандемії захворіли на COVID-19 - 1 887 338 осіб; одужали - 1 442 618 осіб; померли - 38 225;
- Міська комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про продовження жорсткого карантину в Києві на два тижні - до 30 квітня. Епідеміологічна ситуація в місті не поліпшується, тому суворі карантинні заходи продовжені.