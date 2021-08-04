Купатися заборонено: МОЗ перерахувало найнебезпечніші пляжі України

МОЗ назвало небезпечні для здоров'я пляжі / УНІАН

У рамках моніторингу якості води на багатьох пляжах України виявили перевищення допустимих показників. У таких водоймах Центр громадського здоров'я МОЗ купатися не рекомендує, пише сайт відомства.

Так, у воді були виявлені відхилення за мікробіологічними і хімічними показниками. ЦОЗ рекомендує встановити попереджувальні таблички на таких місцях громадського відпочинку про заборону купань.

Небезпечні пляжі України:

в Миколаївській області : міський пляж в Миколаєві "Чайка", пляжі в Южноукраїнську, пляж "Прибій" в Миколаєві;

: міський пляж в Миколаєві "Чайка", пляжі в Южноукраїнську, пляж "Прибій" в Миколаєві; Донецька область : міські пляжі в Маріуполі - по вул. Виноградна, 140, в районі водної станції "куточок", в районі СРЗ, села Піщане, в районі кафе Rafale, в районі готелю "Турист", пляжі Маріуполя;

: міські пляжі в Маріуполі - по вул. Виноградна, 140, в районі водної станції "куточок", в районі СРЗ, села Піщане, в районі кафе Rafale, в районі готелю "Турист", пляжі Маріуполя; Запорізька область - пляжі в Бердянську, пляж в Енергодарі, Запоріжжя;

- пляжі в Бердянську, пляж в Енергодарі, Запоріжжя; в Херсонській області - пляжі знаходяться під моніторингом для додаткових досліджень;

- пляжі знаходяться під моніторингом для додаткових досліджень; Києва - пляжі "Веселка", "Венеція", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Центральний", "вир", "Троєщина", "Тельбін", "Пуща-Водиця", "Галерний", "Троєщина", "Вербне".

Раніше Главред писав про те, що українські туристи, які цьогоріч вирішили відпочити в селищі Кирилівка, почали скаржитися на навалу павуків.

Експерти кажуть, що вони не кусаються та не небезпечні для людини, а така їхня кількість - типове явище для цього регіону. Павуки настільки великі, що вони просто скрізь - на стелі, стінах і підлозі.