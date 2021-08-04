Купатися заборонено: МОЗ перерахувало найнебезпечніші пляжі України

ЦОЗ рекомендує встановити попереджувальні таблички на таких місцях громадського відпочинку про заборону купань.
У рамках моніторингу якості води на багатьох пляжах України виявили перевищення допустимих показників. У таких водоймах Центр громадського здоров'я МОЗ купатися не рекомендує, пише сайт відомства.
Так, у воді були виявлені відхилення за мікробіологічними і хімічними показниками. ЦОЗ рекомендує встановити попереджувальні таблички на таких місцях громадського відпочинку про заборону купань.
Небезпечні пляжі України:
- в Миколаївській області: міський пляж в Миколаєві "Чайка", пляжі в Южноукраїнську, пляж "Прибій" в Миколаєві;
- Донецька область: міські пляжі в Маріуполі - по вул. Виноградна, 140, в районі водної станції "куточок", в районі СРЗ, села Піщане, в районі кафе Rafale, в районі готелю "Турист", пляжі Маріуполя;
- Запорізька область - пляжі в Бердянську, пляж в Енергодарі, Запоріжжя;
- в Херсонській області - пляжі знаходяться під моніторингом для додаткових досліджень;
- Києва - пляжі "Веселка", "Венеція", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Центральний", "вир", "Троєщина", "Тельбін", "Пуща-Водиця", "Галерний", "Троєщина", "Вербне".
Раніше Главред писав про те, що українські туристи, які цьогоріч вирішили відпочити в селищі Кирилівка, почали скаржитися на навалу павуків.
Експерти кажуть, що вони не кусаються та не небезпечні для людини, а така їхня кількість - типове явище для цього регіону. Павуки настільки великі, що вони просто скрізь - на стелі, стінах і підлозі.
Автор: Катерина Трохимчук