У МОЗ перерахували регіони, в яких спрацював локдаун

Про те, в яких регіонах України жорсткі антикоронавірусні заходи (насамперед, карантин) дали потрібний результат, розповів головний санлікар Віктор Ляшко.
Вводити коронавірусний локдаун по всій Україні зараз немає необхідності, оскільки в регіонах, які були віднесені до Червоної зони, ситуація з коронавірусом COVID-19 стабілізувалася. Про це в інтерв'ю Громадському заявив головний санітарний лікар і заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.
Чиновник повідомив, що на цей момент в Івано-Франківській області рівень захворюваності пішов на спад. Аналогічним чином стабілізувалася ситуація з COVID-19 у Закарпатській та Чернівецькій областях. Столиця України також показує стабілізацію в питанні захворюваності коронавірусом.
За словами Ляшка, в Житомирській області фіксують зростання захворюваності COVID-19, тому туди вже незабаром поїде для проведення перевірки комісія.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Україна отримала підтвердження про постачання додаткового мільйона доз вакцини від коронавірусу від Pfizer / BioNTech. Препарат привезуть в рамках програми COVAX, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу, не виключено повернення до жорсткого локдауну. За його словами, локдаун на всій території України введуть у разі потрапляння в червону зону карантину більшості областей.
- Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що тотальний локдаун в Україні на всій території країни - це крайні заходи. Однак якщо події розвиватимуться в рамках негативного сценарію, то такі заходи можуть бути запущені.