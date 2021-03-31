У МОЗ перерахували регіони , в яких спрацював локдаун / УНІАН

Вводити коронавірусний локдаун по всій Україні зараз немає необхідності, оскільки в регіонах, які були віднесені до Червоної зони, ситуація з коронавірусом COVID-19 стабілізувалася. Про це в інтерв'ю Громадському заявив головний санітарний лікар і заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

Чиновник повідомив, що на цей момент в Івано-Франківській області рівень захворюваності пішов на спад. Аналогічним чином стабілізувалася ситуація з COVID-19 у Закарпатській та Чернівецькій областях. Столиця України також показує стабілізацію в питанні захворюваності коронавірусом.

За словами Ляшка, в Житомирській області фіксують зростання захворюваності COVID-19, тому туди вже незабаром поїде для проведення перевірки комісія.

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