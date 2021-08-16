У МОЗ пообіцяли нагороду за щеплення від коронавірусу

Українцям роздаватимуть квитки на концерт / УНІАН

У МОЗ агітують українців активніше робити щеплення від коронавірусу - цього разу голова відомства Віктор Ляшко пообіцяв роздавати безкоштовні квитки

Як пише пресслужба МОЗ, ті українці, який планують вакцинуватися цього тижня, починаючи з середи, 18 серпня зможуть отримати безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК Олімпійському.

"Всі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації та в пунктах щеплення, з середи отримають квитки на святковий концерт до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК", - сказав він.

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Епідеміологи прогнозують, що вже з цього тижня в Україні кількість хворих коронавірусом почне відчутно зростати, заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

У Києві днями після щеплення від коронавірусу Moderna померла жінка. Комісія регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації розглянула випадок смерті жінки. Як заявив координатор вакцинації в Києві і голова комісії Василь Животенюк, зв'язку з вакцинацією не виявлено.

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Якщо західні країни зроблять пріоритетом імунізацію населення третьою (бустерною) дозою вакцин проти коронавірусу, то в світі може померти значна кількість людей, так як в цьому випадку багатьом людям не вистачить препарату, щоб отримати навіть першу дозу covid-вакцини. Таку думку озвучили глава Oxford Vaccine Group Ендрю Поллард і виконавчий директор GAVI Сет Берклі. Вони закликали держави поділитися препаратами з країнами, яким зараз бракує вакцин.

Вчені припускають, що протягом наступних кількох років коронавірус може стати хворобою, яка зустрічатиметься тільки у дітей. Також вчені очікують, що загальне навантаження від COVID-19 зменшиться.