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У МОЗ пояснили, чому різко підскочила кількість випадків COVID-19

15 вересня 2021, 22:43

Ми зайшли в епідсезон ГРВІ і, прогнозовано, у нас зростає кількість випадків коронавірусу, заявив голова МОЗ.

Ляшко
Ляшко розповів про ситуацію з коронавірусом / УНІАН

Глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив про те, що Україна зайшла в епідемічний сезон ГРВІ. Тому, за його словами, в країні зростає кількість випадків захворювання на коронавірус.

"Ми зайшли до епідсезону ГРВІ і, прогнозовано, у нас зростає кількість випадків коронавірусу. Ми до цього готувалися і розуміємо, що це невідворотний процес. Кількість випадків буде збільшуватися", - заявив міністр у інтерв'ю на 24 каналі.

Він додав, що є багато факторів, які впливають на збільшення захворюваності на COVID.

"Є багато факторів, які на це впливають: діти пішли до школи, температурні умови і циркуляція вірусу в цей період часу найбільш передаються від людини до людини. Ці цифри не мають нас лякати, якщо у нас буде зростати кількість щеплень. Якщо буде рости, то зможемо говорити, що епідсезон буде спокійним", - додав Ляшко.

Коронавірус та карантин в Україні

Станом на ранок середи, 15 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 4640 жителів країни. У тому числі захворіла 531 дитина.

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13 вересня на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили рішення змінити правила карантину в Україні. Тепер українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу і мають covid-сертифікат, можуть обійти більшість обмежень.

Крім того Кабмін вніс деякі зміни до карантинної Постанови, посиливши умову роботи навчальних закладів у "червоній" зоні карантину.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що Україна перейде в жовту зону карантину ближчим часом. Однак, на думку головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, червоного рівня епідемічної небезпеки Україна досягне не раніше листопада.

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коронавірус МОЗ Віктор Ляшко Коронавірус Київ
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