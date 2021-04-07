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У МОЗ попередили, що медицина працює на межі можливого через COVID-19

7 квітня 2021, 00:38

Як каже міністр Максим Степанов, кількість пацієнтів з COVID-19 продовжує зростати - так само як і число смертельних випадків від цієї хвороби.

Лікарня
У МОЗ попередили, що медицина працює на межі / УНІАН

Станом на 6 квітня 2021 року МОЗ збільшило до максимальної межі кількість ліжок з киснем для пацієнтів з коронавірусом. Про це під час онлайн-брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Чиновник каже, що всього в країні ліжок з киснем в Україні 67 тисяч, при це 58% з них вже зайняті.

"У медзакладах перебуває понад 47 тисяч хворих. Ми максимально збільшили кількість ліжок з киснем - до 67 тисяч. Це межа - збільшувати далі нікуди, адже інші хвороби не робили канікул", - сказав Степанов.

При цьому кількість пацієнтів з COVID-19 продовжує зростати, каже міністр, і в Україні постійно фіксується зростання числа смертельних випадків хвороби.

"Статистика досить сумна. У динаміці якщо проаналізувати кількість смертельних випадків, то за минулий тиждень ця цифра склала 2,455 тисяч осіб, що на 400 смертельних випадків більше, ніж на попередньому тижні. Також зросла загальна кількість хворих за тиждень і склала 103 497 повідомлень", ‒ розповів Степанов.

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Коронавірус в Україні:

Максим Степанов новини України
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