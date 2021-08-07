У МОЗ попередили про новий спалах COVID-19 і пообіцяли українцям 17 млн доз Pfizer

У МОЗ розповіли про нові поставки вакцин в Україну / УНІАН

Україна до кінця 2021 отримає ще 17 мільйонів доз вакцини від COVID-19 Pfizer/BioNTech, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Як підкреслив він в інтерв'ю Радіо Свобода, чекати цієї поставки не варто, а потрібно вакцинуватися тим, що є.

Головний санлікар попередив про те, що спалах коронавірусу може початися в будь-який момент.

"Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонструють ефективність приблизно на рівні 91-95%. Тобто рівень захисту умовно вище. Однак насправді ми повинні вважати таким чином, що вакцинуватися потрібно якомога швидше і вакцинуватися треба саме тією вакциною, яка є зараз. Я ніколи не радив і не буду радити чекати можливості вибирати вакцину. Дійсно, наприклад, до кінця року Україна отримає ще 17 мільйонів Pfizer. Однак спалах може статися раніше, ніж ця вакцина вже доїде і буде можливість вибирати", - додав Кузін.

читайте такожПодвійний удар по Дельта-штаму: вчені з'ясували ефективність вакцин Pfizer і AstraZeneca

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні ймовірне нове зростання захворюваності коронавірусом, заявила голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Український санітарно-епідеміологічний союз" Людмила Мухарська.

Вона підкреслила, що пандемія далеко не закінчилася, а основними факторами поширення коронавірусу в коментарі виданню Оbozrevatel назвала сезонні міграції людей і характерне для осені зростання захворюваності на сезонні респіраторні захворювання.