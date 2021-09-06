У МОЗ попередили про перехід України в "жовту" зону карантину: всі обмеження

Українців попередили про посилення карантину / УНІАН

Найближчим часом в Україні посилять обмежувальні заходи через епідемію коронавірусу, заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санлікар Ігор Кузін.

Як підкреслив він в ефірі 1+1, найближчим часом Україні вийде з "зеленого" рівня епіднебезпеки.

За його словами, найближчим часом країна вийде з "зеленої" зони і перейде в "жовту" зону, що викличе більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів.

"Жовтий" рівень:

кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищуватиме 75;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становитиме більше 4%;

кількість тестувань методом ПЛР і експрес-тестування на антиген протягом останніх семи днів на 100 тис. населення буде менше 300;

за наявності підстав для встановлення "червоного" рівня епідопасності на території, принаймні, одного регіону.

забороняється проведення масових заходів за участю більше 1 людини на 4 кв.м площі будівлі або території, заповненість кінозалів і залів інших закладів культури більше 50% місць, заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв. метрів. При цьому обмеження за часом роботи закладів відсутні.

"Помаранчевий" рівень

місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з наступних показників:

завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більш ніж на 65%;

кількість тестувань ПЛР і на антиген протягом семи днів на 100 тис. населення менше 300;

кількість госпіталізацій протягом семи днів на 100 тис. населення більше 60;

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген більше 20%;

зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%;

"Червоний" рівень

встановлюється на території регіону в разі наявності протягом трьох днів поспіль двох і більше показників і забороняється.

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робота громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень на винос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів і т. д.;

робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно - та відеозйомки.

дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів.

Як відомо,"зелений" і "жовтий" рівні епідопасності встановлюються одночасно на всій території країни,"помаранчевий" і "червоний" визначаються для регіону.

Раніше Кузін заявив про те, що Україні уникнути жорсткого карантину Україні не вдасться.