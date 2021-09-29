У МОЗ вигадали, куди подінуть зіпсовану партію вакцин від Pfizer

Ляшко розповів про прострочені вакцини / УНІАН

МОЗ відправить на утилізацію партію вакцин від Pfizer в обсязі 34 тисяч доз, яку не використовували через те, що у відомстві підозрювали порушення умов зберігання, повідомив сьогодні Віктор Ляшко, пише РБК-Україна.

"Раніше була інформація, що при транспортуванні вакцини Pfizer був порушений холодовий режим. Ми цю вакцину забрали і розпочали розслідування. Вона зберігається на складі. У нас не було чітких доказів, що температурний режим дійсно був порушений", - заявив міністр.

За його словами, зараз триває судовий процес між постачальником і логістом.

При цьому Ляшко додав, що вакцину AstraZeneca в розмірі 1,7 тисячі доз, у яких також закінчується термін зберігання в жовтні, використовують протягом 30 Вересня.

Ляшко уточнив, що в цілому проблем із залишками невикористаних вакцин немає і нікому передавати або перепродувати їх не збираються.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок понеділка, 27 вересня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 3007 жителів країни. У тому числі захворіли 286 дітей і 32 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1478 осіб; летальних випадків - 94; одужали 952 людини.