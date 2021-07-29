У МОЗ налякали українців введенням QR-кодів на прохід в публічні місця

QR-код / УНІАН

В очікуванні нової, вже третьої за рахунком, хвилі коронавірусу COVID-19 українське МОЗ обмірковує впровадження в країні додаткових антиепідемічних заходів-в першу чергу введення спеціального QR-коду, за яким українців пропускатимуть у публічні місця. Про це головний санлікар України Ігор Кузін розповів в інтерв'ю портал Українська правда.

За його словами, МОЗ вивчає досвід інших країн, в яких щепленим від коронавірусу громадянам пропонуються якісь переваги: наприклад, пропуск на публічні заходи або простіший доступ до певних сервісів.

Швидше за все, за словами Кузіна, таку ж систему впровадять в Україні. У МОЗ планують максимально використовувати внутрішні ковід-сертифікати, зробивши їх таким собі перепусткою.

Поки що такі сертифікати знаходяться на етапі тестування, остаточного рішення, як вони будуть функціонувати в різних зонах карантину, немає, говорить Кузін. МОЗ прийме рішення про це пізніше. Втім, вже ясно, що документ буде являти собою QR-код, що містить інформацію про те, перехворів його володар, чи пройшов він вакцинацію, а також Які результати тестів на коронавірус він отримав.

читайте такожУ кафе і кінотеатр – тільки з щепленням від COVID-19: МОЗ попередив про новий локдаун в Україні

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ідею зобов'язати українців відвідувати громадських закладів тільки за QR-кодом ще в листопаді 2020 року висловив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Без сканування такого коду неможливо буде відвідати жоден заклад громадського харчування або торговий центр. Якщо потім людина захворіла, то всім, хто був у цьому закладі, будуть приходити відповідні повідомлення", – говорив він.

Пізніше керівник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров говорив, що, крім QR-системи для моніторингу ситуації в публічних місцях, обговорюється введення електронного рецепта на антибіотики і нового чатбота, який буде моніторити наповненість лікарень.