У МОЗ зізналися, хто має право на безкоштовний тест на коронавірус

Якщо лікар відмовляється видавати таке направлення або у вас немає сімейного лікаря, звертатися слід на гарячу лінію МОЗ.
У нашій країні тести на коронавірус зобов'язані робити безкоштовно всім охочим. Це правило стосується не тільки тих пацієнтів, у яких є підозра на коронавірусну інфекцію.
В МОЗ дали детальне роз'яснення і перерахували, в яких випадках сімейний лікар виписує направлення на аналіз.
За стандартами, які затверджені Міністерством охорони здоров'я, направлення на безкоштовний ПЛР-тест сімейні лікарі мають виписувати наступним пацієнтам:
- Особам з підозрою на COVID-19
- Особам з ознаками інших ГРВІ
- Особам з ознаками вірусної пневмонії
- Пацієнтам з поза госпітальною пневмонією
- Контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19.
Крім того, в МОЗ зазначають, що першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що пацієнтам не проводили скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2.
Направлення на безкоштовне тестування зобов'язаний видавати сімейний лікар.
Якщо лікар з різних причин відмовляється видавати такий напрямок або у вас немає сімейного лікаря, звертатися потрібно на гарячу лінію МОЗ України за номером: 0 800 60 20 19.
Коронавірус в Україні
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