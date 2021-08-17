У МОЗ розповіли, що обов'язково слід взяти з собою на відпочинок із наметом

Що взяти з собою на відпочинок в наметі

До подорожі з наметом слід підготуватися дуже ретельно, оскільки відпочиваючих можуть підстерігати різні несподіванки. Центр громадського здоров'я підказав, чим має бути наповнена аптечка для таких випадків.

У поході можна отруїтися, отримати травму з втратою крові і больовими відчуттями, переохолодитися або перегрітися. Також під час відпочинку трапляються зневоднення, алергічні реакції або загострення хронічних хвороб.

МОЗ рекомендує взяти з собою:

антидіарейні засоби;

сорбент;

оральні суміші для регідратації;

нестероїдні протизапальні засоби;

знеболюючі та жарознижуючі препарати;

протиалергічні засоби;

очні краплі з антисептиком (на випадок занесення інфекції в око);

сучасні антисептичні засоби для обробки ран;

рецептурні препарати, які вам прописав ваш сімейний лікар (за необхідності).

Засоби, які можуть допомогти в разі травми:

джгут або турнікет, що зупиняє кров;

перев'язувальні матеріали (бинти, ватяні диски, стерильні серветки, набір пластирів, тощо);

еластичний бинт (використовується при розтягуванні зв'язок)

спиртовмісний антисептик для рук (не менше 60% спирту);

шини для іммобілізації травмованих кінцівок;

термоодеяло.

Медичні пристрої:

електронний термометр;

пульсоксиметр;

пінцет (для видалення кліщів або дрібних уламків із рани).

Окрім медичних засобів в подорожі стане в нагоді:

капелюх із широкими полями, щоб затінити обличчя, вуха та шию;

сонцезахисні окуляри (із захистом від UVA і UVB променів)

засоби захисту від сонця з SPF 30 та більше на етикетці;

засоби від комах;

засоби особистої гігієни;

презервативи (за потреби).

Обов'язково беріть із собою препарати, якщо страждаєте на хронічні захворювання. Порадьтеся з сімейним лікарем щодо вмісту аптечки.

Раніше Главред писав про те, що в курортному селищі Грибівка Одеської області пілот вертольота зніс туристичний кемпінг, розташований на пляжі, і ледь не покалічив туристів. За словами дівчини, вона з сім'єю розклала на пляжі намет і в цей момент на гору почав сідати вертоліт.