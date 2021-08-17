У МОЗ розповіли, що обов'язково слід взяти з собою на відпочинок із наметом

У поході можна отруїтися, отримати травму з втратою крові і больовими відчуттями, переохолодитися або перегрітися.
До подорожі з наметом слід підготуватися дуже ретельно, оскільки відпочиваючих можуть підстерігати різні несподіванки. Центр громадського здоров'я підказав, чим має бути наповнена аптечка для таких випадків.
У поході можна отруїтися, отримати травму з втратою крові і больовими відчуттями, переохолодитися або перегрітися. Також під час відпочинку трапляються зневоднення, алергічні реакції або загострення хронічних хвороб.
МОЗ рекомендує взяти з собою:
- антидіарейні засоби;
- сорбент;
- оральні суміші для регідратації;
- нестероїдні протизапальні засоби;
- знеболюючі та жарознижуючі препарати;
- протиалергічні засоби;
- очні краплі з антисептиком (на випадок занесення інфекції в око);
- сучасні антисептичні засоби для обробки ран;
- рецептурні препарати, які вам прописав ваш сімейний лікар (за необхідності).
Засоби, які можуть допомогти в разі травми:
- джгут або турнікет, що зупиняє кров;
- перев'язувальні матеріали (бинти, ватяні диски, стерильні серветки, набір пластирів, тощо);
- еластичний бинт (використовується при розтягуванні зв'язок)
- спиртовмісний антисептик для рук (не менше 60% спирту);
- шини для іммобілізації травмованих кінцівок;
- термоодеяло.
Медичні пристрої:
- електронний термометр;
- пульсоксиметр;
- пінцет (для видалення кліщів або дрібних уламків із рани).
Окрім медичних засобів в подорожі стане в нагоді:
- капелюх із широкими полями, щоб затінити обличчя, вуха та шию;
- сонцезахисні окуляри (із захистом від UVA і UVB променів)
- засоби захисту від сонця з SPF 30 та більше на етикетці;
- засоби від комах;
- засоби особистої гігієни;
- презервативи (за потреби).
Обов'язково беріть із собою препарати, якщо страждаєте на хронічні захворювання. Порадьтеся з сімейним лікарем щодо вмісту аптечки.
Раніше Главред писав про те, що в курортному селищі Грибівка Одеської області пілот вертольота зніс туристичний кемпінг, розташований на пляжі, і ледь не покалічив туристів. За словами дівчини, вона з сім'єю розклала на пляжі намет і в цей момент на гору почав сідати вертоліт.