У МОЗ розповіли , що відбувається з британським штамом COVID в Україні / Reuters

"Британський" штам коронавірусу COVID-19 зараз поширюється по Україні і є у багато разів більш заразним, ніж попередні штами. Про це заявив керівник українського Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю Радіо Свобода.

Унаслідок мутації COVID-19 в Україні, каже чиновник, і фіксуються високі показники смертності від коронавірусу і загальний стрибок захворюваності.

"Це "британський" штам вірусу, який вже поширений по всій країні. І більша кількість людей заражається цим вірусом. Він передається набагато швидше, скорочений інкубаційний період і, головне, він досить агресивний. Тобто велика кількість людей хворіє саме важко, хвороба розвивається дуже швидко", - заявив Степанов.

Степанов також підкреслив, що саме через штаму зростає кількість госпіталізацій.

За словами міністра, через поширення "британського" штаму важкий перебіг хвороби тепер спостерігається у людей у віці 40+, а іноді і від 30+.

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