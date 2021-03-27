У МОЗ розповіли, що відбувається з британським штамом COVID в Україні

Як заявив керівник МОЗ Максим Степанов, саме через британський штам коронавірусу COVID-19 постійно зростає в країні кількість госпіталізацій.
"Британський" штам коронавірусу COVID-19 зараз поширюється по Україні і є у багато разів більш заразним, ніж попередні штами. Про це заявив керівник українського Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю Радіо Свобода.
Унаслідок мутації COVID-19 в Україні, каже чиновник, і фіксуються високі показники смертності від коронавірусу і загальний стрибок захворюваності.
"Це "британський" штам вірусу, який вже поширений по всій країні. І більша кількість людей заражається цим вірусом. Він передається набагато швидше, скорочений інкубаційний період і, головне, він досить агресивний. Тобто велика кількість людей хворіє саме важко, хвороба розвивається дуже швидко", - заявив Степанов.
Степанов також підкреслив, що саме через штаму зростає кількість госпіталізацій.
За словами міністра, через поширення "британського" штаму важкий перебіг хвороби тепер спостерігається у людей у віці 40+, а іноді і від 30+.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- В інституті епідеміології та інфекційних хвороб 4 березня заявили, що в Україні офіційно підтверджено 2 випадки зараження британським штамом SARS-CoV-2. Варіант коронавірусу виявили у двох пацієнтів з Івано-Франківська. Хворі перебувають під наглядом лікарів.
- Голова Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан розповів, що так званому британському штаму коронавірусу найбільше схильні люди віком від 20 до 40 років. Для профілактики захворюваності потрібно звернути особливу увагу на дотриманні протиепідеміологічних норм в розважальних закладах.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко також стверджував, що Британський штам є більш агресивним. Варіація коронавірусу швидше поширюється і характеризується більшою летальністю.