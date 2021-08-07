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У МОЗ розповіли, де можна отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію

7 серпня 2021, 10:22

Міжнародний сертифікат про проведення вакцинації від COVID-19 можна отримати у сімейного лікаря.

COVID-сертифікат
Український аналог повністю відповідає європейським вимогам. / Reuters

Міжнародні сертифікати про вакцинацію від коронавірусу в Україні вже доступні і отримати їх може кожен, хто прищепився двома дозами у свого сімейного лікаря, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Так, за словами глави МОЗ, в Україні всі вакцини визнані ВООЗ, тому на кожну з них сімейний лікар зобов'язаний видати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації. Ляшко пояснив, що деякі лікарі вважають, ніби цей документ повинен бути надрукований лише на жовтому папері. Проте це не так.

"Не на жовтому бланку, як шукають. А роздруківка з печаткою лікаря і закладу. Все. Це міжнародний сертифікат, який визнається, оскільки він передбачений міжнародними медико-санітарними правилами", - сказав Ляшко в ефірі каналу "1+1".

Що ж стосується електронного сертифікату, то наразі він проходить бета-тестуванні і незабаром буде доступним у застосунку "Дія". По такому сертифікату вакцинованим українцям можна буде вільно подорожувати до країн ЄС, говорить міністр.

Раніше Ляшко закликав українців вакцинуватися проти коронавірусу, щоб уникнути нового локдауну восени. Як каже глава МОЗ, школи в Україні в новому навчальному році закривати не планують, навіть у разі значного поширення коронавірусу і попаданні регіону в "помаранчеву" або "червону" зони карантину

Втім, мова йде лише про ті школи де 80% вчителів будуть вакциновані проти коронавірусу. Такі ж правила діятимуть і для закладів культури. Зараз в Україні є 6 млн доз вакцин різних виробників. Тому глава МОЗ закликає українців вакцинуватися проти коронавірусу і убезпечити себе від тяжкого перебігу і смерті.

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