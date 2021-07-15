У МОЗ розповіли, як відкриватимуть пункти вакцинації від COVID-19 в аптеках

За словами генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Романа Батьківщини, плани відкриття пунктів вакцинації від COVID - 19 серйозно обговорюються.
В Україні планують запустити вакцинацію від коронавірусу COVID-19 в аптеках, однак поки даний план ще пройшов всі стадії обговорення. Про це повідомив гендиректор Центру громадського здоров'я МОЗ України Роман родина в ефірі телеканалу Будинок.
"Зараз ми опрацьовуємо питання вакцинації в аптеках. Тут остаточного рішення поки немає, але обробляються саме нормативні моменти, яким чином це можна дозволити, щоб можна було вакцинуватися навіть в аптеках. Тим більше, у нас буде сезон грипу і вакцинація від грипу також буде актуальна восени", − пояснив він.
За словами Батьківщини, всього в Україні працює близько 1200-1300 пунктів вакцинації. Також працюють близько 600 мобільних бригад і близько 200 центрів масової вакцинації.
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Нагадаємо, раніше, 29 травня, в Україні відкрився перший Центр масової вакцинації проти коронавірусної інфекції. Пункт почав працювати в Києві на базі Міжнародного виставкового центру.
У МВЦ вакцинують препаратом CoronaVac. Для вакцинації слід заздалегідь записатися на щеплення через додаток Дія. Літні люди можуть вакцинуватися без запису.
Центр вакцинації від COVID - 19 також запрацював і у Львові. Щеплення можна зробити в неділю з 10: 00 до 19: 00.
30 травня Центр вакцинації від коронавірусу відкрився в Одесі.