У МОЗ розповіли, коли назавжди зникнуть паперові лікарняні

Лікарняний можна буде оформити онлайн / idaoffice.org

З червня по серпень медзаклади зможуть формувати як електронні лікарняні, так і видавати паперові листи непрацездатності. Повний перехід на електронну систему формування медичних висновків про тимчасової непрацездатності відбудеться вже з 1 вересня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на сторінці в Facebook.

"Повний перехід всіх медичних установ країни на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність відбудеться з 1 вересня 2021 року. До 31 Серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних. Це означає, що з червня по серпень медичні заклади будуть формувати, як медичні висновки про тимчасову непрацездатність, так і видавати паперові листки непрацездатності", - написав Ляшко.

За його словами, рішення про те, який вид документа видати, буде приймати лікар, відповідно до вимог МОЗ.

Міністр також зазначив, що наказ, який регулюватиме це питання, підписаний і вже пройшов експертизу Мін'юсту.

"Пацієнтам більше не доведеться бігати в лікарню з паперовим листком непрацездатності, нести його на роботу, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності, а роботодавці позбудуться паперової тяганини з Пенсійним фондом і Фондом соціального страхування в процесі оформлення своєму працівникові виплат за лікарняний", - сказав Ляшко.

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