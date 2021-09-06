У МОЗ розповіли, коли школярі почнуть вчитися дистанційно

У МОЗ розповіли, коли школярі почнуть навчатися дистанційно / УНІАН

Через погіршення ситуації з коронавірусом питання переведення шкіл на дистанційне навчання стало знову актуальним. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що навчальні заклади переходитимуть на "дистанційку" у разі перебування району чи міста в "червоній зоні" карантину. У "жовтій" і "помаранчевій" зонах очна форма навчання можлива, якщо в навчальному закладі вакциновано 80% персоналу.

У МОЗ повідомили, що в "зелених" зонах карантину відвідування навчальних закладів дозволено у звичайному режимі.

У регіонах, в яких встановлено "жовтий" або "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки, відвідувати заклад можна за умови, якщо в ньому вакциновано не менш як 80% персоналу.

Освітній процес забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і безпосередньо в навчальному закладі. Рішення про організацію освітнього процесу приймає педагогічна рада навчального закладу.

Якщо в регіоні встановлюється "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки, то відвідувати навчальні заклади заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних навчальних закладів та учнів 1-4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано не менш як 80% персоналу.

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Карантин в Україні - про що йшлося раніше:

Найближчим часом в Україні посилять обмежувальні заходи через епідемію коронавірусу, заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санлікар Ігор Кузін.

Через зростання захворюваності на COVID-19 в країні можуть посилити карантин, заявив лікар-епідеміолог, директор Інституту вакцинології та імунобіопрепаратів Сергій Кравченко.

ЗМІ повідомили, що в Кабміні визначили остаточні дати запровадження локдауну в столиці - його хочуть оголосити вже з 15 вересня, а не в листопаді, як передбачалося раніше.

Згодом влада Києва спростувала інформацію про запровадження локдауну в Києві з 15 вересня. Як зазначають чиновники, посилення карантину можливе тільки в тому разі, якщо місто увійде в "жовту" або "червону" зону карантину.