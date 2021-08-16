У МОЗ розповіли, коли вакциновані українці отримають свої привілеї

В Україні вакциновані громадяни отримають привілеї після того, як буде щеплено 50% населення / УНІАН

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що привілеї для щеплених українців будуть вводити тільки, коли в країні вакцинують 50% населення.

Про це головний санлікар Ігор Кузін розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"Принаймні ми повинні дійти до позначки в 50% вакцинованого населення і вже після того впроваджувати якісь мотиваційні стимули, щоб люди прийшли в пункти вакцинації, або регулювати питання доступу до якихось публічних заходів, або регулювати користування громадськими послугами",-зазначив Кузін.

За його словами, на даний момент МОЗ планує стимулювати працівників критичної інфраструктури.

"Мова йде про працівників транспорту, медичних працівників, і ми зараз обговорюємо питання про неможливість роботи гуртожитків, якщо там недостатня кількість вакцинованих людей. Ми стикалися з великою кількістю спалахів, які реєструвалися саме в гуртожитках", - додав він.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як працюватимуть школи під час нової хвилі коронавірусної інфекції. Якщо Україну накриє новий спалах COVID-19, то школи, що знаходяться в "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах, зможуть працювати, якщо в них буде вакциновано 80% педагогів.

Також раніше Кузін заговорив про можливість привілеїв для вакцинованих українців, однак додав, що це питання влада розглядатиме в середині поточного місяця.