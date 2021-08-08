У МОЗ розповіли про новий план вакцинації від COVID-19 для України / Reuters

В українському МОЗ рекомендували зменшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини проти коронавірусу COVID-19. Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін, повідомляє Радіо Свобода.

Чиновник запропонував звернутися до досліджень вчених на прикладі вакцини CoronaVac. За його словами, у багатьох країнах вони проводилися з інтервалом у два тижні.

"Зараз в Україні використовується 28 днів. І, звичайно, для того, щоб охопити більшу кількість людей, рекомендується зараз використовувати 14-денний інтервал", ‒ сказав Кузін.

За його словами, в МОЗ вирішили сфокусуватися на щепленнях тих, хто знаходиться в групах ризику. Це медики, працівники критичної інфраструктури, вчителі.

За останніми даними відомства, в Україні вже вакциновано понад 4 мільйони громадян. З них повністю імунізовані 2,3 мільйона чоловік. Всього ж людям в Україні було зроблено 6,4 мільйона щеплень.

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Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко публічно закликав українців вакцинуватися проти коронавірусу, щоб уникнути нового локдауну восени. Як каже глава МОЗ, школи в Україні в новому навчальному році закривати не планують, навіть у разі значного поширення коронавірусу і попаданні регіону в "помаранчеву" або "червону" зони карантину

Втім, мова йде лише про те, де 80% вчителів будуть вакциновані проти коронавірусу. Такі ж правила діятимуть і для закладів культури. Зараз в Україні є 6 млн доз вакцин різних виробників. Тому глава МОЗ закликає українців вакцинуватися проти коронавірусу і убезпечити себе від тяжкого перебігу і смерті.