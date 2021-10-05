У МОЗ розтлумачили, кому вакцинація від коронавірусу протипоказана

Ігор Кузін розтлумачив, кому вакцинація від коронавірусу протипоказана / УНІАН

Відсоток людей, що мають протипоказання до введення вакцини від COVID-19, дуже маленький, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

В ефірі програми "Сніданок з 1+1" Кузін розповів, що є так звані абсолютні медичні протипоказання - ситуації, коли вакцину у жодному разі не вводять людині.

"Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість - непереносність одного з компонентів препарату. Відсоток таких людей мінімальний - майже одна сота від загальної популяції людей", - говорить санлікар.

Це ті люди, які важко перенесли перше щеплення.

Наприклад, отримали анафілактичний шок або алергічну реакцію. В такому разі мова йде саме про медичні протипоказання, а тому другу вакцину таким людям не вводять. Лабораторного тестування "наперед" зараз провести не можна, зазначив Кузін.

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Якщо, наприклад, людина має серцево-судинні захворювання, або онкологію, то варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем перед щепленням.

Коронавірус в Україні

23 вересня вся Україна офіційно перейшла до "жовтої" зони адаптивного карантину. У країні почали діяти привілеї для вакцинованих громадян.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що якщо більшість українців вакцинується від коронавірусу до наступного року, то вже навесні 2022 року карантин в Україні можуть повністю скасувати.

Міністерство охорони здоров'я України підготувало проєкт наказу про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусу.

Інфекціоніст Вадим Арістов назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.