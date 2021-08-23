У МОЗ спрогнозували, коли в Україні відбудеться новий спалах коронавірусу / Reuters

Міністр охорони Здоров'я України Віктор Ляшко вважає, що очікувати нову спалах коронавірусу в країні стоїть взимку. Про це керівник відомства заявив в ході брифінгу, повідомляє Укрінформ.

За словами міністра, тенденції до зростання захворюваності в Україні відрізняються від тенденцій в європейських країнах. Наприклад, в Нідерландах захворюваність різко зросла, але вже через кілька тижнів почала падати.

Але в Україні спостерігається повільне зростання кількості нових випадків, що схоже на торішню динаміку. Виходячи з такого стану речей, за словами Ляшка, можна очікувати спалах нових випадків COVID-19 взимку 2021 / 2022.

"А оскільки для грипу, грипоподібних захворювань для України більш характерне зростання (в період) середина жовтня-листопад і початок грудня, то друга хвиля - лютий і березень", - додав Ляшко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що штам коронавірусу Дельта може стати кінцевою точкою коронавірусної інфекції. Про це заявив професор Норіджської медичної школи Університету Східної Англії Пол Хантер. Британський вчений впевнений, що найгірша частина пандемії COVID-19 може бути вже позаду.

Лікар зі штату Луїзіана в США Джо Кантер назвав основні симптоми штаму коронавірусу Дельта. За його словами, ознаки індійського штаму COVID-19 можна легко сплутати з сезонною алергією. Зокрема, вакциновані від коронавірусу люди, які отримали позитивний результат на COVID-19, повідомляли про чхання як про симптом хвороби.