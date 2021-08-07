У МОЗ заговорили про привілеї для вакцинованих: коли їх введуть

Ігор Кузін анонсував можливості привілеїв для вакцинованих / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України заговорило про можливість введення привілеїв для вакцинованих від коронавірусної інфекції. Однак, у відомстві підкреслили, що це питання буде розглядатися ближче до середини серпня.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Швидше за все, ми будемо це переглядати ближче до середини серпня, коли вже будуть диференційовані підходи", - сказав Кузін.

Також він додав, що технічні можливості для впровадження таких привілеїв в країні вже є.

"Завершується розробка внутрішнього сертифіката, який потенційно може бути використаний для доступу до публічних заходів, в ресторани або кінотеатри в разі, якщо людина буде протестована або вакцинована",- додав санлікар.

Нагадаємо, у Києві вакциновані місцеві жителі та гості столиці можуть безкоштовно сходити на футбольний матч. Квитки можна отримати після імунізації в центрі масової вакцинації, який відкрився 1 серпня в київському ТРЦ Blockbuster Mall.

Також раніше глава МОЗ Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися проти коронавірусу, щоб уникнути нового локдауну восени. Школи в Україні в новому навчальному році закривати не планують, навіть у разі значного поширення коронавірусу і потраплянні регіону в "помаранчеву" або "червону" зони карантину.