У МОЗ жорстко розкритикували медиків, які не допомогли підлітку після ДТП у Кривому Розі

У МОЗ назвали незаконними дії медиків у Кривому Розі / УНІАН

24 червня, в Кривому Розі сталася ДТП за участю 17-річного велосипедиста та маршрутки. В результаті зіткнення постраждав підліток Юра Бородянець, який їхав на велосипеді. У нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму і переломи ребер, що спричинили пошкодження легенів.

Медики швидкої, які прибули на виклик, транспортували хлопця в найближчу лікарню, але там відмовилися надавати невідкладну допомогу потерпілому, так як лікарня для дорослих.

Швидка змушена була везти дитину через півміста в дитячу лікарню №8. По дорозі у підлітка сталася зупинка серця, але медикам вдалося його реанімувати і живим доставити в реанімаційне відділення установи. Підліток перебуває у важкому стані.

У МОЗ відреагували на скандал.

Як повідомляє ТСН, всі заклади охорони здоров'я та медичні працівники повинні діяти в межах визначених чинним законодавством України та надавати невідкладну допомогу пацієнтам у тяжкому стані.

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Закон "Про екстрену медичну допомогу", який передбачає, що в разі виявлення людини в невідкладному стані, не може особисто звернутися за наданням екстреної медичної допомоги, і за відсутності медичних працівників на місці події громадянин України або будь-яка інша людина, які виявили таку людину, зобов'язані:

негайно зателефонувати в екстрену медичну допомогу або повідомити про виявлену людину в невідкладному стані і про місце події працівників найближчого закладу охорони здоров'я або будь-яка особа, яка зобов'язана надавати долікарську допомогу і знаходиться поблизу місця події;

по можливості надати виявленій людині в невідкладному стані необхідну допомогу, в тому числі шляхом перевезення такої людини в найближче до місця події відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги або іншого закладу охорони здоров'я, в якому може бути забезпечено надання необхідної медичної допомоги.

"Кожен громадянин України або інша особа, який виявив людину в невідкладному стані, має право звернутися до підприємств, установ та організацій з проханням надати транспортний засіб для перевезення такої людини в найближче до місця події відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги або іншої установи охорони здоров'я, в якому може бути забезпечено надання необхідної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

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Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та підпорядкування, фізичні особи — підприємці, а також водії зобов'язані забезпечити безкоштовне перевезення наявним в їх розпорядженні транспортом людини, яка перебуває в невідкладному стані, найближчим до місця події відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги або іншого закладу охорони здоров'я, в якому може бути забезпечено надання необхідної медичної допомоги.

Якщо при перевезенні бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги пацієнта, що знаходиться в невідкладному стані, в його стані виникли раптові ускладнення, які не можуть бути усунені медичними працівниками цієї бригади, такий пацієнт доставляється до найближчого закладу охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування, де йому може бути надана необхідна медична допомога відповідно до його стану.

Згідно з відповіддю МОЗ, кожен пацієнт, який перебуває у вкрай важкому стані, повинен отримати допомогу в найближчому медзакладі. Відмова - порушення закону, а отже за це передбачена відповідальність. Тому батьки дитини можуть сміливо подавати до суду на медзаклад, де їм відмовили в наданні невідкладної медичної допомоги.

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