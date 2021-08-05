У Моршині – 1,5 місяці без COVID-19: вакцинація в 66% перемагає в місті коронавірус

У Моршині 72,4% населення отримали як мінімум одну дозу вакцини кот коронавірусу-Міздрав / Скріншот відео Моршинська міська рада

Місто Моршин Львівської області демонструє успіхи в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19. Там діє тестовий проект, на базі якого намагаються охопити вакцинацією все доросле населення. Щеплення отримали вже 66% населення, а 72,4% отримали як мінімум одну дозу. В результаті в місті вже півтора місяці не фіксується нових випадків зараження коронавірусом. Вакцинують в основному препаратом Sinovac.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, у Моршині з 16 квітня запустили пілотний проект з вакцинації. Завдання - провести кампанію з вакцинації, яка повинна максимально охопити всіх дорослих.

"Це дуже хороший результат. Вакцини проти COVID-19 демонструють високі рівні ефективність і захисту", - сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, проект вакцинації користується підтримкою медичних працівників, місцевих органів самоврядування, засобів масової інформації та релігійної спільноти.

"Тільки разом ми зможемо захистити українців від COVID-19. Наразі наша мета - прищеплювати якомога більше людей і не дати пандемії восени загостритися", - зазначив Кузін.

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читайте такожВ Україні не розслідуються випадки ускладнень після вакцинації від COVID - ГолубовськаВідомо, що у Моршині живуть 4 239 людей, 800 з них – діти віком до 18 років. У місті з 20 червня не фіксується нових випадків COVID-19.

Вакцинація від COVID-19 в Україні

У липні Дитячий фонд Організації об'єднаних Націй доставив в Україну понад 2 мільйони доз вакцин від коронавірусу американської компанії Moderna. Партія 2 000 040 доз була надана українській державі на базі глобального механізму допомоги COVAX.

21 липня в Україні розпочався п'ятий етап вакцинації проти коронавірусної інфекції.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, відтепер українці можуть не записуватися на вакцинацію через Дію.

Головний інфекціоніст Львівської області Сергій Федоренко вважає, що в Україні може значно погіршитися епідемічна ситуація через штам Дельта. Причому, за його словами, вакцина не гарантує захисту від нової варіації вірусу.