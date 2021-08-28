У МОЗ розповіли, коли ліки продаватимуть за е-рецептом

Ляшко розповів, коли запустять е-рецепт / УНІАН

З весни наступного, 2022 року, в Україні всі рецептурні препарати відпускатимуть лише за електронним рецептом, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час спілкування з журналістами.

"Анонсуємо запуск електронного рецепту для всіх рецептурних препаратів на весну 2022 року, переводимо відпуск рецептурних препаратів на електронний рецепт", - сказав глава МОЗ.

Він додав , що це одна з умов подальшої дискусії про медичне страхування.

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Також Ляшко нагадав, що МОЗ визначило перелік основних критичних лікарських засобів - це 100 препаратів, які мають вироблятися в Україні повним циклом і не залежати від експорту.

Це, за словами міністра, робиться для того, щоб у разі НС і закриття кордонів, в країні не спостерігався дефіцит ліків.

Раніше лікар пояснила, як відновити організм після прийому антибіотиків.