У МВС назвали причину смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Трагедія сталася 15 Липня. У поліції спочатку розглядали три версії загибелі чиновника.
Стали відомі нові деталі у справі смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що попередньою версією слідства є самогубство.
Глава МВС зазначив, що інформацію з приводу причин смерті Павлова поліція дасть найближчим часом.
"Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Але є зовнішні чинники, які вже встановлені: проводився ряд масштабних перевірок, аудит бюджету міста і були виявлені серйозні зловживання", - розповів Монастирський в коментарі "Інтерфаксу".
Смерть Костянтина Павлова: що відомо
- 15 серпня у селі Вільне неподалік Кривого Рогу було знайдено тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Його виявили на веранді будинку. Поруч знаходилася рушниця - зареєстрований на покійного мисливський карабін калібру 7,62 мм.
- У поліції порушили кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).
- У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент самогубства мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. На кадрах видно, як Павлов сидить, а потім стріляє собі в груди та валиться на підлогу.
Автор: Сергій Кущ