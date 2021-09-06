У МВС назвали причину смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Костянтин Павлов помер 15 серпня / zagittya.com.ua

Стали відомі нові деталі у справі смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що попередньою версією слідства є самогубство.

Глава МВС зазначив, що інформацію з приводу причин смерті Павлова поліція дасть найближчим часом.

"Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Але є зовнішні чинники, які вже встановлені: проводився ряд масштабних перевірок, аудит бюджету міста і були виявлені серйозні зловживання", - розповів Монастирський в коментарі " Інтерфаксу ".

Смерть Костянтина Павлова: що відомо