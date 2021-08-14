У МВС розповіли, як пройде парад до Дня Незалежності

Військовий парад до Дня Незалежності України / МВС

У поточному році у військовому параді з нагоди 30-річчя Незалежності України, який відбудеться в столиці 24 серпня, візьмуть участь понад 5 тис. військових. На даний момент в Києві тривають репетиції.

Також жителі і гості столиці побачать більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї і техніки.

Як йдеться в повідомленні МВС в Facebook, 24 серпня на параді на Хрещатику пройде три колони - піша, повітряна і механізована.

"Кияни та гості міста, якщо ви побачите на вулицях столиці колону мужніх, красивих військовослужбовців, знайте - проходять тренування парадних розрахунків до Дня Незалежності України", - зазначено в повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше у Києві були помічені винищувачі, військово-транспортні літаки і вертольоти. Людей і тварин налякали гучні звуки авіації. Пізніше з'ясувалося, що це була підготовка до параду до Дня Незалежності України. Таким чином Нацгвардія проводила тренувальні польоти.

Також раніше президент України Володимир Зеленський розповів про святкування ювілею Незалежності України. За його словами, 24 серпня на українців чекають концерти, військові паради і перший саміт "Кримської платформи", який покладе початок деокупації українського півострова.