У МВС заявили про створення в Україні Центру протидії природним стихійним лихам

Монастриський заявив про створення спеціального центру для боротьби зі стихіями / Facebook

З кожним роком світ потрепає від все більшої кількості лих. Пожежі і повені досягають таких масштабів, що країни кидаються на допомогу одна одній.

У зв'язку з цим, МВС планує створити в Україні Центр протидії природним стихійним лихам. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський 16 серпня під час зустрічі українських рятувальників, які гасили лісові пожежі в Греції, йдеться на сторінці відомства в Facebook .

"МВС розробляє проект створення Центру протидії природним стихійним лихам, який буде працювати в Україні, а потім допомагати і Європі в подоланні надзвичайних ситуацій", - заявив Монастирський.

Нагадаємо, українські рятувальники, які допомагали гасити масштабні лісові пожежі в Греції, у понеділок, 16 серпня, повернулися додому. Загін ДСНС складався з 100 осіб. Літак приземлився в аеропорту "Київ".

Представники ДСНС України ліквідували в Греції окремі осередки пожежі на території понад 19 тисяч метрів, низову пожежу, яка охопила площу 1,7 гектара, а також гасили верховий вогонь площею 350 квадратних метрів. Відзначається, що завдяки українським вогнеборцям були врятовані два населених пункти - Спатари і Метохи.

Пожежі в Греції:

В Греції спалахнули страшні масштабні пожежі, які знищили не тільки ліси, а й будинки людей. Евакуйовані тисячі людей, сотні будинків і автомобілів згоріли дотла. Є загиблі. Люди рятувалися від вогню на поромах. Тим часом їх будинки дотла знищував вогонь.