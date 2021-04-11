У МВФ озвучили сумний прогноз щодо кількості населення в Україні

У МВФ озвучили сумну статистику про кількість населення / " 24 Канал"

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) спрогнозували чисельність населення України до 2026 року - там припустили, що населення скоротиться майже на мільйон осіб, йдеться у квітневому огляді МВФ Перспективи світової економіки.

Зазначається, що населення України на кінець 2020 року становило 41,483 млн осіб, тоді як за офіційними даними Держстату населення становить 41,588 млн осіб.

Згідно з прогнозами МВФ, протягом найближчих шести років населення України буде скорочуватися і складе:

на кінець 2021 року - 41,317 млн осіб,

на кінець 2022 року - 41,152 млн осіб,

на кінець 2023 року - 40,987 млн осіб,

на кінець 2024 року - 40,823 млн осіб,

на кінець 2025 року - 40,660 млн осіб,

на кінець 2026 року-40,497 млн осіб.

Перепис населення в Україні - про що раніше писав Главред: