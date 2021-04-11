У МВФ озвучили сумний прогноз щодо кількості населення в Україні

Населення України на кінець 2020 року становило 41,483 млн осіб, тоді як за офіційними даними Держстату населення становить 41,588 млн осіб.
У Міжнародному валютному фонді (МВФ) спрогнозували чисельність населення України до 2026 року - там припустили, що населення скоротиться майже на мільйон осіб, йдеться у квітневому огляді МВФ Перспективи світової економіки.
Зазначається, що населення України на кінець 2020 року становило 41,483 млн осіб, тоді як за офіційними даними Держстату населення становить 41,588 млн осіб.
Згідно з прогнозами МВФ, протягом найближчих шести років населення України буде скорочуватися і складе:
- на кінець 2021 року - 41,317 млн осіб,
- на кінець 2022 року - 41,152 млн осіб,
- на кінець 2023 року - 40,987 млн осіб,
- на кінець 2024 року - 40,823 млн осіб,
- на кінець 2025 року - 40,660 млн осіб,
- на кінець 2026 року-40,497 млн осіб.
Перепис населення в Україні - про що раніше писав Главред:
- Раніше Главред писав про те, що згідно зі статистичними даними, чисельність населення України у 2019 році зменшилася на 250,8 тис. осіб порівняно з 2018 роком і на 1 січня 2020 року склала 41 млн 902 тис. осіб.
- Також нагадаємо, постійний представник ПРООН в Україні Дафіна Герчева заявила, що оприлюднені раніше в Україні результати електронного перепису населення можуть бути недостовірними. Вона зазначила, що інформація про кількість населення є важливою для держави, тому в її правдивості не повинно виникати сумнівів.
Автор: Катерина Трохимчук