У Нацбанку спрогнозували, коли чекати ослаблення карантину в Україні

Нацбанк України / УНІАН

Ослаблення поточних карантинних обмежень в Україні очікується вже з травня нинішнього року. Такий прогноз міститься в Інфляційному звіті Національного банку.

Базовий сценарій прогнозу, який ґрунтується на припущенні про збереження адаптивного карантину в першому півріччі 2021 року. Аналітики вказують, що в умовах жорсткого карантину ("червоні зони") одночасно будуть перебувати не більше тринадцяти областей, і поступово їх кількість буде скорочуватися.

"Надалі обмеження стосуватимуться не заборон для економічної діяльності, а лише дотримання вимог щодо антиепідемічних заходів з боку населення", - йдеться в прогнозі.

Також в Нацбанку кажуть, що бізнес і населення на відміну від локдауна попереднього року в значній мірі пристосувалися до умов карантину ‒ в тому числі і завдяки онлайн-торгівлі та послуг доставки.

"Крім того, самі обмеження не є такими жорсткими як минулого року - дозволена торгівля за попереднім замовленням, індивідуальні послуги з запису, пересування громадським транспортом по спецпропусках тощо", ‒ йдеться в тексті.читайте такожАгентство Fitch спрогнозувало розвиток економіки України та інфляцію

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