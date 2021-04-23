У Нацбанку спрогнозували, коли чекати ослаблення карантину в Україні

У Нацбанку кажуть, що бізнес і населення на відміну від локдауну попереднього року в значній мірі пристосувалися до умов карантину
Ослаблення поточних карантинних обмежень в Україні очікується вже з травня нинішнього року. Такий прогноз міститься в Інфляційному звіті Національного банку.
Базовий сценарій прогнозу, який ґрунтується на припущенні про збереження адаптивного карантину в першому півріччі 2021 року. Аналітики вказують, що в умовах жорсткого карантину ("червоні зони") одночасно будуть перебувати не більше тринадцяти областей, і поступово їх кількість буде скорочуватися.
"Надалі обмеження стосуватимуться не заборон для економічної діяльності, а лише дотримання вимог щодо антиепідемічних заходів з боку населення", - йдеться в прогнозі.
Також в Нацбанку кажуть, що бізнес і населення на відміну від локдауна попереднього року в значній мірі пристосувалися до умов карантину ‒ в тому числі і завдяки онлайн-торгівлі та послуг доставки.
"Крім того, самі обмеження не є такими жорсткими як минулого року - дозволена торгівля за попереднім замовленням, індивідуальні послуги з запису, пересування громадським транспортом по спецпропусках тощо", ‒ йдеться в тексті.читайте такожАгентство Fitch спрогнозувало розвиток економіки України та інфляцію
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