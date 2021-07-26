У початковій школі змінили систему оцінювання знань: що нового

Система оцінювання знань у початковій школі / УНІАН

У Міністерстві освіти вирішили переглянути систему оцінювання знань учнів молодшої школи та затвердили методичні рекомендації.

Як пише пресслужба МОН, бальну систему оцінювання замінять системою з букв.

"Рівень результату навчання рекомендується визначати з урахуванням динаміки його (учня - ред.) досягнення і позначати літерами - "початковий" (П), "середній" (С), "достатній" (Д), "високий" (В)", - повідомили в міністерстві.

Однією з головних змін у підході до оцінки знань учнів початкової школи є вираження оцінки.

"На заміну узагальненій бальній оцінці навчальних досягнень учнів з предмету/курсу запропоновано використовувати вербальну оцінку окремих результатів навчання учня/учениці з предмету вивчення, інтегрованому курсу, яка крім оціночного судження про досягнення може ще називати і рівень результату навчання", - уточнили в МОН.

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Рекомендації впроваджують поняття вербальної оцінки (оціночне судження) та рівневої оцінки (оціночне судження із зазначенням рівня результату). Їх можна висловлювати як усно, так і письмово.

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У Міністерстві рекомендували оцінювати результати навчання учнів 1-4 класів вербальною оцінкою.

"Об'єктивних результатів навчання в 1-2 класах - вербальною оцінкою, у 3-4 класах - або вербальною або рівневою оцінкою за вибором закладу освіти", - уточнили у відомстві.

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