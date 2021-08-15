У Нацкорпусі розповіли про покарання для радикалів, які побили журналіста

Радикали, які побили журналіста / Скріншот

Двоє учасників акції протесту в центрі Києва, які прямо посеред вулиці жорстоко побили журналіста видання Букви Олександра Кужельного, публічно вибачилися перед ним.

В Telegram-каналі Національного корпусу йдеться про те, що нападники вже понесли покарання і принесли вибачення потерпілому.

"Стало відомо, що під час сьогоднішньої акції стався інцидент з нападом на журналіста видання букви Олександра Кужельного. В даний момент нападники вже понесли покарання і принесли вибачення Олександру", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в Мережі вже опубліковано відео з вибаченнями радикалів. Нападниками виявилися двоє молодих людей 18 і 19 років. Вони вибачаються перед кореспондентом у присутності Андрія Білецького, і пояснюють, що їх неправильно поінформували.

"Хочу вибачитися за дану ситуацію і свої дії... Нам просто сказали неправдиву інформацію про те, що ти робив погані справи по відношенню до наших людей... Тому я щиро вибачаюся за це. Якщо зможеш пробачити, то пробачиш. Якщо не зможеш пробачити - це твоє право", - пояснив один з нападників.

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За словами нападників, вони не є членами Нацкорпусу і Азова.

Сам Кужельний пояснив, що бити його почали вже після того, як він показав посвідчення журналіста.

Андрій Білецький та Олександр Кужельний / t.me/nationalcorps

Нагадаємо, 14 серпня в Києві відбулися сутички між націоналістами та правоохоронцями.

В ході запланованої акції на вулиці Банковій, біля офісу президента, Нацкорпус відмовився виконувати вимогу щодо огляду при проході до ВП і пішов на прорив. Мітингувальники кидали в поліцейських шини і шашки, а також заливали правоохоронців газом. У відповідь поліцейські були змушені застосувати спецзасоби.

Пізніше в Нацполіції повідомили, що відкрито кримінальне провадження за умисне нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів в ході акції протесту в центрі Києва.