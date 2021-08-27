У Нацраді по ТБ розповіли про "скабіївщину" і чому потрібно відібрати ліцензію у каналу"Наш"

Логотип каналу "Наш" / скріншот з YouTube

В ефірі каналу "Наш" антиукраїнська пропаганда звучить симптоматично і систематично і регулярно перетворюється на відверту "скабєєвщину" (на прізвище одіозної російської пропагандистки Ольги Скабєєвої). Про це заявила керівник Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк, повідомляє Укрінформ.

"Якраз нещодавно ми прийняли рішення про скасування ліцензії для телеканалу" НАШ "- саме за "скабіївщину"", – сказала вона.

Ті, хто стоїть за каналом, як розповіла голова Нацради, "запустили шалену хейтерську хвилю, щоб просто дістати особисто кожного з нас, хто голосував за рішення про передачу до суду справи про позбавлення цього каналу ліцензії".

Проте, каже Герасим'юк, Нацрада продовжуватиме протистояння.

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Нагадаємо, раніше, 19 серпня, в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення повідомили, що звернуться до суду для анулювання ліцензії каналу "НАШ" (належить проросійському політику Євгену Мураєву).

У партії "Слуга народу" прокоментували ситуацію. Там нагадали, що "НАШ" вже 14 разів притягували до відповідальності за розпалювання ненависті і ворожнечі, тому анулювання ліцензії – єдиний вихід.

З іншого боку, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков має іншу думку - він вважає, що не можна карати телеканали за думки, які озвучують гості в прямих ефірах.