У Нафтогазі анонсували нові позови до Газпрому

Юрій Вітренко / УНІАН

Голова правління Національної акціонерної компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив про можливість подачі нових позовів до російського Газпрому.

Нафтогаз розгляне можливість подачі нових арбітражних позовів проти Газпрому, підкреслив він в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, мова йде про перенесення точок продажів російського газу в Європу на кордон з Україною. Вітренко заявив, що домогтися цього можна шляхом тиску через антимонопольний орган Євросоюзу.

"У Нафтогазу є певні юридичні можливості для того, щоб хоча б скаржитися в Європейський антимонопольний орган, щоб він тиснув на Газпром", — заявив Юрій Вітренко.

Під час своєї прес-конференції Вітренко уточнив: "Ми будемо надавати на Газпром максимальний тиск, використовуючи всі наші юридичні можливості. Мова не тільки про те, що Росія - агресор, а Газпром - це національна газова компанія Росії, а тому що це в інтересах українських споживачів і в цьому випадку навіть в інтересах європейських споживачів".

За словами Вітренка, компанія має намір знову звертатися в Стокгольмський арбітраж, щоб оскаржити деякі положення транзитного контракту з Росією, укладеного в кінці 2019 року.

Крім того, Вітренко також зазначив, що Україна продовжить протистояти будівництву газопроводу Північний потік — 2.

З цього питання Україна розраховує на допомогу Німеччині і США, додав глава правління Нафтогазу.

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Позов Нафтогазу до Газпрому:

У 2014 році Росія захопила Крим, в результаті Чорноморнафтогаз втратив свої основні активи (зокрема, бурові платформи Петро Годованець і Україна), а також доступ до родовищ природного газу на шельфі Чорного моря.

Для захисту своїх інтересів у жовтні 2016 року Нафтогаз ініціював арбітражне провадження відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, більш відомий як російсько-українська двостороння інвестиційна угода.

15 Вересня 2017 року в Нафтогазі повідомили, що держхолдинг подав позов до Росії з вимогою відшкодувати 5 млрд дол. збитків від анексії. З урахуванням очікуваних відсотків сума вимог Нафтогазу становить понад 9 млрд дол.