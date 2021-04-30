У Нафтогазі анонсували нові позови до Газпрому

Юрій Вітренко не виключив нові судові арбітражні справи з РФ.
Голова правління Національної акціонерної компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив про можливість подачі нових позовів до російського Газпрому.
Нафтогаз розгляне можливість подачі нових арбітражних позовів проти Газпрому, підкреслив він в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
За його словами, мова йде про перенесення точок продажів російського газу в Європу на кордон з Україною. Вітренко заявив, що домогтися цього можна шляхом тиску через антимонопольний орган Євросоюзу.
"У Нафтогазу є певні юридичні можливості для того, щоб хоча б скаржитися в Європейський антимонопольний орган, щоб він тиснув на Газпром", — заявив Юрій Вітренко.
Під час своєї прес-конференції Вітренко уточнив: "Ми будемо надавати на Газпром максимальний тиск, використовуючи всі наші юридичні можливості. Мова не тільки про те, що Росія - агресор, а Газпром - це національна газова компанія Росії, а тому що це в інтересах українських споживачів і в цьому випадку навіть в інтересах європейських споживачів".
За словами Вітренка, компанія має намір знову звертатися в Стокгольмський арбітраж, щоб оскаржити деякі положення транзитного контракту з Росією, укладеного в кінці 2019 року.
Крім того, Вітренко також зазначив, що Україна продовжить протистояти будівництву газопроводу Північний потік — 2.
З цього питання Україна розраховує на допомогу Німеччині і США, додав глава правління Нафтогазу.
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Позов Нафтогазу до Газпрому:
- У 2014 році Росія захопила Крим, в результаті Чорноморнафтогаз втратив свої основні активи (зокрема, бурові платформи Петро Годованець і Україна), а також доступ до родовищ природного газу на шельфі Чорного моря.
- Для захисту своїх інтересів у жовтні 2016 року Нафтогаз ініціював арбітражне провадження відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, більш відомий як російсько-українська двостороння інвестиційна угода.
- 15 Вересня 2017 року в Нафтогазі повідомили, що держхолдинг подав позов до Росії з вимогою відшкодувати 5 млрд дол. збитків від анексії. З урахуванням очікуваних відсотків сума вимог Нафтогазу становить понад 9 млрд дол.
Контракт на транзит газу між Росією та Україною
30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах.
Домовленість була досягнута ще 20 грудня, проте підписи сторони поставили за добу до припинення колишнього контракту.
Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.
За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу у Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати"."
Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів.
Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, що передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.