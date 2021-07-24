У Нафтогазі обрушилися з критикою на Газпром за пропозицію про закупівлі газу для України

Юрій Вітренко / УНІАН

Керівник держкомпанії Юрій Вітренко Нафтогаз назвав неприйнятними пропозиції корпорації Газпром про закупівлі газу для України. Свою заяву він озвучив в ефірі телеканалу Україна 24.

За словами керівника Нафтогазу, недавня заява глави Газпрому Олексія Міллера прямо порівнянна з тим, що раніше говорив президент Росії Володимир Путін. Вітренко вважає, що обидва російських топ-чиновника хочуть, щоб Україна безпосередньо домовлялася з Росією. При цьому домовленості повинні включати і імпорт російського газу.

"Так завжди було, що росіяни наполягали, щоб ми купували багато російського газу за ціною, яка значно вище ринкової. І наслідком всього цього було те, що ми в середньому платили на $5 млрд більше за російський газ, ніж ми отримували за транзит", — підсумував він.

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Нагадаємо, раніше керівник НАК Нафтогаз Юрій Вітренко на початку липня звинуватив Газпром у шантажі Європи. За його словами, Росія, на відміну від попереднього року, зарезервувала на 20 млрд.куб. м. газу менше, ніж минулого року. За його словами, фактично це означає, що росіяни влаштують проблеми з прокачуванням газу через українську ГТС в тому випадку, якщо Європа не схвалить Північний потік-2.

У компанії-операторі ГТС України заявляли, що через дефіцит газу ціна в Європі на паливо вже досягла максимуму за останні 13 років. Однак Газпром не збирається збільшувати обсяги прокачування палива і домагається вирішення проблеми з ПП-2.