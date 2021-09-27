У "Нафтогазі" роз'яснили українцям, як перейти на новий тариф "комфортний сезон"

Тарифи на тіло / УНІАН

З 1 жовтня нинішнього року "Нафтогаз України" вводить новий тарифний план "комфортний сезон", який, передбачається, замінить "фіксований". На своїй сторінці в соцмережі Facebook представники газопостачальника роз'яснили, як здійснити перехід на новий тариф.

Спершу споживачеві потрібно переключитися з "річного" тарифу, який діє тільки до 30 листопада, на "фіксований" тариф, після чого подати заявку на підключення до нового.

"Для того, щоб перейти на ТП "комфортний сезон" з ТП "річний", спочатку необхідно переключитися на ТП "фіксований" і вже після цього ви зможете подати заяву на підключення до ТП "комфортний сезон", який вже почне свою дію з 1 жовтня", — йдеться в повідомленні.

Подати заявку можна в особистому кабінеті споживача. Крім того, кажуть в "Нафтогазі", клієнти зможуть отримати додаткову знижку в 1% в наступному місяці, якщо будуть оплачувати рахунки за "блакитне паливо" до 15 числа кожного місяця,

Тарифний план "Комфортний сезон" діятиме з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 2022 року. Ціна газу при такому тарифі складе 7,96 гривень за кубічний метр з ПДВ без вартості розподілу (доставки).

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Нагадаємо, раніше окремі газопостачальні компанії змінили місячні тарифи на газ для населення на липень. Зокрема, розмір місячних цін, які компанії пропонують на липень, злетів до 15,5 гривень за кубічний метр.

Раніше відразу кілька компаній запропонували річний тариф на газ з максимальною ціною для споживачів.