"У нашій країні тренерів залишають без уваги": призерка Олімпіади-2020 віддала квартиру наставнику

Ірина Коляденко віддала свою нагороду тренеру / Facebook

Українська спортсменка Ірина Коляденко, яка стала бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо з вільної боротьби, заявила, що віддасть здобуту перемогою на змаганнях квартиру своєму тренеру Володимиру Яременку.

Про це вона написала у Facebook.

"Це мій тренер, з яким я працюю протягом восьми років, який мене не тільки тренує, але і завжди був поруч протягом усього часу. Так, було нелегко. Ну щоб ви розуміли, був такий час, що він мені купував одяг. Його маленька дочка Тетяна і його дружина не бачать його місяцями, тому що він постійно зі мною на зборах. Знаходив кошти, щоб підтримати мене в першу чергу. Не маючи свого власного житла!",- написала Ірина.

Також вона додала, що дуже цінує його внесок у її розвиток і розуміє, на які жертви він йшов заради цієї перемоги.

"У нашій країні, на жаль, тренерів залишають без уваги, але я все ж хочу сказати своєму тренеру спасибі!!! І віддати подаровану мені квартиру заслуженому тренеру України Володимиру Васильовичу Яременку", - зазначила Ірина.

Реклама

Відомо, що ключі від квартири в Ірпені в День Незалежності України, 24 серпня, Коляденко вручив голова Київської ОДА Василь Володін.

Варто відзначити, що сама спортсменка власного житла не має.

Зазначимо, Ірині 22 роки вона виграла бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

Нагадаємо, Олімпійського чемпіона Токіо-2020 і нардепа від "Слуги народу" Жана Беленюка образили у центрі Києва на Печерську. Невідомі молоді люди вигукували в його бік образи: "Чорна мавпа щось знає про патріотизм?" і " Вали до Африки".