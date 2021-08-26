У НАТО закликали Україну до здійснення внутрішніх реформ

НАТО / УНІАН

У НАТО закликали Україну до подальшого здійснення внутрішніх реформ на шляху до членства в Альянсі, сказав в інтерв'ю Інтерфаксу-Україна у четвер, 26 серпня заступник генсека НАТО Мірче Джоане.

"Я б сказав, що, коли мова йде про НАТО, звичайно, нас більше цікавлять питання реформування інституцій національної безпеки, управління і контролю, взаємосумісності в Збройних силах, цивільного контролю, політичного контролю, парламентського нагляду, реформи сектора розвідки, що дуже складно, але і дуже важливо. Але є і ширші речі, коли мова йде про боротьбу з корупцією, реформування судової системи, забезпечення того, щоб система функціонувала в рамках верховенства права, стримувань і противаг - всі ці питання не обов'язково пов'язані з оборонним сектором, але також з цінностями, яких ми дотримуємося", - сказав Джоане.

"Ось чому ми закликаємо Україну продовжувати в максимально можливому обсязі використовувати Річну національну програму. Я знаю, що в грудні буде спільний перегляд цієї програми, і це найкращий спосіб по-справжньому побачити і зайнятися низкою питань", - додав Джоане.

За його словами, рішення про вступ України і Грузії до НАТО є, і воно було підтверджено на найвищому політичному рівні в Альянсі - зокрема, на саміті в Брюсселі декілька місяців тому.

"Я закликаю наших українських друзів тримати курс і продовжувати готуватися шляхом внутрішніх реформ, які все ще потрібні для схвалення подальших рішень", - підсумував заступник генсека НАТО.

Вступ України до НАТО – про що повідомлялося раніше

Секретар РНБО Олексій Данілов піддав жорсткій критиці Німеччину і Францію через питання інтеграції України в НАТО. За його словами, в 2008 році Берлін і Париж в останній момент відмовили Києву в наданні ПДЧ в Альянс, у результаті чого через роки виявилася можливою російська агресія. Держави вчинили таким чином, так як не хотіли "злити Росію".

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що серед країн Північноатлантичного альянсу вже склався консенсус, згідно з яким вони підтримують вступ української держави до блоку безпеки заходу. Однак Київ має реалізувати низку реформ для успішного завершення шляхи інтеграції в НАТО.