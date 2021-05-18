У НАТО зробили заяву про загрозу для України з боку РФ

Руслан Хомчак на засіданні НАТО розповів про ситуацію на Донбасі / facebook.com/GeneralStaff

Сьогодні, 18 травня, в Брюсселі пройшло засідання Військового комітету НАТО, де обговорювалася агресія Росії біля українських кордонів і в Чорному морі.

В ході засідання начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак розповів про ситуацію навколо України і в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі.

"Росія не залишає спроб повернути нашу державу в сферу власного впливу. Однак кремлівські стратеги гібридних воєн не можуть зрозуміти, що Україна пройшла точку неповернення і назад шляху немає", - відзначив Хомчак, передає пресслужба Генштабу ЗСУ.

Головнокомандувач закликав НАТО сформувати системний і консолідований підхід до нейтралізації російських викликів і загроз у контексті ситуації на українському напрямку, де Україна перебуває на "передовій боротьби з імперськими амбіціями Москви за вісім років".

В ході засідання, глава військового комітету НАТО і старший військовий радник генсека Альянсу Стюарт Піч зазначив, що Росія продовжує свою агресивну модель поведінки, включаючи постійне порушення українського суверенітету і територіальна цілісність і зміцнення українського кордону.

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"Хоч ми і спостерігали деяке скорочення чисельності російських військ біля кордону, але їх десятки тисяч, зі зброєю і технікою. Росія намагається ввести обмеження в Чорному морі, включаючи вихід до Азовського моря через Керченську протоку", - додав він.

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