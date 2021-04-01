У НАТО висунули звинувачення Путіну через ситуацію на Донбасі

Союзники висловили свою стурбованість з приводу нещодавніх великомасштабних військових дій Росії в Україні.
Посли країн-членів НАТО зустрілися, щоб обговорити ескалацію ситуації на Донбасі. Представник Альянсу в коментарі Reuters заявив, що Росія підриває мирні зусилля і порушує домовленості щодо припинення вогню.
Представник НАТО сказав, що альянс стурбований нарощуванням російських військ біля кордонів України.
Він підкреслив, що Москва підриває мирні зусилля на сході України. "Дестабілізуючі дії Росії підривають зусилля з деескалації напруженості", - сказав представник НАТО.
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"Союзники висловили свою стурбованість щодо нещодавніх великомасштабних військових дій Росії в Україні. Союзники також стурбовані порушеннями Росією угоди про припинення вогню, досягнутої в липні 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох українських солдатів минулого тижня", – додав представник Альянсу.
Загострення на Донбасі-про що раніше повідомляв головред:
- Російські гібридні війська 26 березня здійснили обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Шуми на Донбасі. Загинули 4 бійці ООС. Двоє були поранені.
- Президент Володимир Зеленський приніс співчуття у зв'язку із загибеллю українських військових і закликав усіх лідерів країн нормандського формату докласти максимум зусиль для встановлення миру на Донбасі.
- 31 березня пройшло засідання ТКГ, в рамках якого Україна пропонувала досягти домовленостей про перемир'я на Донбасі з 1 квітня. Однак Росія виступила проти такої ініціативи.
- За словами спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, росіяни вважають, що вжитих раніше заходів з режиму дотримання вогню на Донбасі достатньо, а в нових немає необхідності.