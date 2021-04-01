У НАТО висунули звинувачення Путіну через ситуацію на Донбасі

У НАТО засудили агресію Росії / УНІАН

Посли країн-членів НАТО зустрілися, щоб обговорити ескалацію ситуації на Донбасі. Представник Альянсу в коментарі Reuters заявив, що Росія підриває мирні зусилля і порушує домовленості щодо припинення вогню.

Представник НАТО сказав, що альянс стурбований нарощуванням російських військ біля кордонів України.

Він підкреслив, що Москва підриває мирні зусилля на сході України. "Дестабілізуючі дії Росії підривають зусилля з деескалації напруженості", - сказав представник НАТО.

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"Союзники висловили свою стурбованість щодо нещодавніх великомасштабних військових дій Росії в Україні. Союзники також стурбовані порушеннями Росією угоди про припинення вогню, досягнутої в липні 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох українських солдатів минулого тижня", – додав представник Альянсу.

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