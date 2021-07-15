У НБУ спрогнозували, коли Україна зможе отримати транш МВФ до кінця року

У НБУ очікують, що Україна зможе отримати транш МВФ до кінця року / Reuters

У Національному банку України (НБУ) заявили, що Україна може отримати транш МВФ за програмою stand-by до кінця нинішнього року. Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна сказав заступник керівника Національного банку України Юрій Гелетій.

"Зараз потрібно рухатися до досягнення Staff Level Agreement, що означатиме оновлення нашого Меморандуму про співпрацю до першого перегляду радою директорів. Цього року календарно ми можемо встигнути отримати транш", - заявив Гелетій.

Також він додав, що Національний банк розраховує на отримання другого траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу обсягом 600 мільйонів євро і другої частини DPL від Світового банку на 350 мільйонів доларів США. Гелетій підкреслив, що отримання Україною цього фінансування безпосередньо залежить від успіху переговорів офіційного Києва з МВФ.

Гелетій підкреслив, що в рамках продовження співпраці з Фондом Нацбанк виконує "структурні маяки". Зокрема, регулятор проводить самооцінку з наглядового процесу, звітності та інструментарію відповідно до Базельськими принципами.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 13 лютого в МВФ зробили заяву про завершенні роботи місії за програмою stand-by в Україні. Домовленості про надання траншу так і не були досягнуті. Фонд вимагає проведення судової та антикорупційної реформи.

10 червня представник МВФ Джеррі Райс заявив, що Україна і Міжнародний валютний фонд як і раніше знаходяться в тісних дискусіях щодо програми stand-by, спрямованих на завершення її першого перегляду та виділення другого траншу.

14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує співпраця України з МВФ але на особливих умовах. Зеленський нагадав, що Україна перебуває в стані війни і змушена "по-іншому вибирати" пріоритетні сфери для проведення реформ, тому "несправедливо висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав".