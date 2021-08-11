У небі над столицею літали винищувачі: люди в паніці

Над Києвом літали винищувачі / Скріншот

У середу, 11 серпня, в небі над Києвом були помічені винищувачі, військово-транспортні літаки і вертольоти. Про це повідомили мешканці Солом'янки, Академмістечка та Борщагівки.

Людей і тварин налякали гучні звуки авіації.

"У мене з балкона кіт з собакою наввипередки бігли і голуби розлетілися в різні боки", - зазначила мешканка мікрорайону Академмістечко.

Журналісти ТСН з'ясували, що це була підготовка до параду до Дня Незалежності України. Зазначається, що таким чином Нацгвардія проводить тренувальні польоти.

"До 30-річчя Незалежності над Хрещатиком і Майданом Незалежності пролетять військові літаки. У небо піднімуться сім винищувачів МіГ-29. Також можна буде побачити "Мрію", яку страхуватиме Ан-124 "Руслан", - пише ЗМІ.

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Також відомо, що авіарепетиція триває в Ніжині Чернігівської області.

Нагадаємо, раніше заступник глави офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що святкування 30-ї річниці Незалежності України триватиме три дні - з 22 по 24 серпня. За цей час по всій країні відбудеться понад 150 подій.

Також раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що у параді візьмуть участь 4000 військових, танки, БМП, артилерія і новий рід військ. Крім цього, українців чекають концерти і відбудеться перший саміт "Кримської платформи", який покладе початок деокупації українського півострова.