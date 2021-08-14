У Миколаєві дорожники закатали в асфальт алею з деревами

На перетині вулиць Микільської та Артилерійської в Миколаєві дерева закатали в асфальт / Фото facebook.com/LevchenkoFedor

У Миколаєві під час ремонту дороги на перетині вулиць Микільської та артилерійської закатали в асфальт кілька дерев. Хоча насправді необхідно було встановити спеціальні пристовбурні обмежувачі або рамки для захисту дерев і попадання води в кореневу систему.

Фото опублікував у Facebook користувач Федір Левченко. За його словами, після гнівних коментарів у соцмережах дорожники відгребли трохи асфальту від дерев.

"Миколаїв, Микільська і кут Артилерійської, навпроти військової комендатури. Дорожники дійсно повністю закатали дерева в асфальт. Після публікацій у ФБ сьогодні асфальт трохи відгребли від дерев, але так робити не можна", - написав Левченко.

Після скандалу дорожники відгребли трохи асфальту від дерев / Фото facebook.com/LevchenkoFedor

Користувачі Facebook жорстко розкритикували роботу дорожників у Миколаєві. Деякі припустили, що співробітники дорожніх служб перебували в стані алкогольного сп'яніння, коли клали асфальт.

"Після першого дощу там асфальту не залишиться, це ж стоянка. Не кажучи вже про дерева. Що ж "через д...пу" так роблять"

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"Шкідники"

"Я тільки перестала іржати з люків, які закатали... так тепер дерева... Це місто не перемогти))))".

Як повідомляв Главред, у Сєвєродонецьку вибоїну на дорозі засипали зліпками щелеп.

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Раніше оригінальний "ремонт" провели в Солом'янському районі столиці. Люди застелили ями на дорозі старими килимами.