У Миколаєві депутати оскандалились рішенням щодо російської мови

У Миколаєві прийняли скандальне рішення по російській мові / фото : 1news.az

У Миколаєві депутати міської ради провалили голосування за проєктом рішення, яким пропонується позбавити російську мову статусу регіонального, пише Новини N.

Повідомляється, що відповідний проєкт рішення розглядався на засіданні сесії Миколаївської міськради у четвер, 20 травня. На розгляд його виніс міський голова Олександр Сєнкевич.

"Потрібно доповідати, або зрозуміло, про що йде мова?",- запитав мер про необхідність зачитувати передбачену регламентом доповідь.

Зазначається, що ніхто не заявив про необхідність зачитувати доповідь. Тому депутати відразу ж перейшли до голосування.

Проект рішення не вдалося схвалити. "Голоси "за" віддали 23 депутати міської ради при 28 необхідних.

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