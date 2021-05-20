У Миколаєві депутати оскандалились рішенням щодо російської мови

Проєкт протилежного рішення не вдалося прийняти. Голоси" за " віддали 23 депутати міської ради за28 необхідних.
У Миколаєві депутати міської ради провалили голосування за проєктом рішення, яким пропонується позбавити російську мову статусу регіонального, пише Новини N.
Повідомляється, що відповідний проєкт рішення розглядався на засіданні сесії Миколаївської міськради у четвер, 20 травня. На розгляд його виніс міський голова Олександр Сєнкевич.
"Потрібно доповідати, або зрозуміло, про що йде мова?",- запитав мер про необхідність зачитувати передбачену регламентом доповідь.
Зазначається, що ніхто не заявив про необхідність зачитувати доповідь. Тому депутати відразу ж перейшли до голосування.
Проект рішення не вдалося схвалити. "Голоси "за" віддали 23 депутати міської ради при 28 необхідних.
Скандали зі шкільними підручниками - про що раніше повідомляв Главред:
- Доктор історичних наук Віктор Брухуненко у лютому виявив у підручнику з історії для учнів 8 класу пропаганду " русского мира". Зокрема, в книзі було сказано, що Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь і Севастополь. Підручник повинен був бути виданий в 2022 році, причому Міносвіти книгу схвалило.
- Історики Валерій Рижков та Віталій Скальський у березні знайшли в підручниках з історії для учнів 9 та 10 класів карти, на яких відсутня захоплений росіянами Крим.
Автор: Катерина Трохимчук