У Миколаєві розстріляли чоловіка: ЗМІ дізналися, хто жертва

У Миколаєві застрелили чоловіка / mk.npu.gov.ua

У Миколаєві в четвер, 15 квітня, пізно ввечері у дворі одного з будинків зловмисник кілька разів вистрілив у спину 38-річному чоловікові, потерпілий помер на місці злочину, а стрілець зник на машині.

Злочин скоєно на вул. Декабристів, правоохоронці дізналися про нього о 23:45, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області.

Убито 39-річного Тимура Ш., який офіційно не працював, не мав судимостей, проте приблизно пів року тому був затриманий за підозрою у торгівлі амфетамінами (психотропні речовини), кілька місяців провів у слідчому ізоляторі, і його справа знаходиться у суді, повідомляє novosti-n.org з посиланням на відомості поліцейських.

Правоохоронці вважають, що злочин має ознаки замовного.

Видання з'ясувало, що вбивство скоєно на вул. Декабристів у дворі будинку №69. За його відомостями, Тимур Ш. приїхав додому на авто BMW та припаркував його прямо біля під'їзду.

"...Імовірно, він помітив кілера, тому що почав тікати. Вбивця наздогнав його біля сусіднього під'їзду та зробив кілька пострілів у спину... на звук пострілів на вулицю вибігли мешканці будинку, в тому числі й дружина вбитого. Вони викликали поліцію та швидку. Допомога медиків не знадобилася – чоловік був мертвий", – наголошується у матеріалі.

У Миколаєві вбито чоловіка / mk.npu.gov.ua

Поліція розпочала провадження за 1 ст. 115 Кримінального кодексу – Умисне вбивство. Вбивцю розшукують.